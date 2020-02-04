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Подайте Гинеру на футбол! Или потребуйте налоговый вычет

Общество - Спорт
07:06, 04 февраля 2020
«Собеседник» №04-2020

Евгений Гинер // фото: Global Look Press
Евгений Гинер // фото: Global Look Press

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о наболевшем. По мнению большого клубного босса, футбольные трансляции в России должны перестать быть бесплатными. Мол, болельщики английского «Манчестер Юнайтед» платят за просмотр матчей любимого клуба на специальных сайтах. И болельщики мадридского «Реала», и немецкой «Баварии». А сравниваем мы себя, конечно, с ними – не меньше.

Как же так, возмущается Гинер, нигде в мире нет бесплатного футбола и только у нас карнавал щедрости, который мешает клубам зарабатывать свою копеечку.

Мне-то всегда казалось, что в России, напротив, платят за футбол. Причем даже те, кто его не смотрит. Мы платим за футбол, когда трясемся в плацкарте от РЖД («Локомотив»), или отчисляем процент за операцию в госбанке («Динамо»), или когда откручиваем вентиль, чтобы согреться на даче («Зенит»). А жители регионов, у которых есть городская команда из премьер-лиги («Ростов», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов»), имеют счастье платить за футбол просто потому, что живут там. И даже тариф утвержден – по 13% от каждой зарплаты.

И еще, раз уж время тоже деньги, мы тратим по полтора часа личного времени раз в две недели на футбол. Это же не секрет, как заполняются центральные трибуны на матчах маленьких команд. Я, как земляк ФК «Химки», хорошо знаю, что на самом деле значит надпись «Приглашение» на бесплатных билетах, которые раздают работникам муниципальных организаций. Справедливее было бы написать: «Чтоб был» – после матча на клубном сайте должна висеть красивая фотография заполненных трибун. Явку обеспечьте! Есть ли вот такое где-то еще в мире?

Забавно, что Гинер говорит о бесплатном футболе в эфире «Матч ТВ» холдинга «Газпром-Медиа», который и оплачивает все футбольные трансляции (еще одна «скромная частная компания»). И после того, как его собственный клуб – ЦСКА – тоже стал государственным. Из-за неокупившихся долгов, вызванных строительством собственного стадиона ЦСКА, который «прокатили» организаторы чемпионата мира – 2018, акции клуба перешли в руки кредитора – ВЭБ.

Хочется не заплатить, а пойти и потребовать налоговый вычет за все эти годы.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Подайте Гинеру на футбол».

Рубрика: Спорт

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