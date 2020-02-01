Турнир Большого шлема выиграла уроженка Москвы, выступающая за США

Американская теннисистка София Кенин выиграла в финале турнира Australian Open, победив испанку Гарбинье Мугурусу.

В финале женского одиночного разряда турнира Кенин одолела свою соперницу со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Кенин в настоящий момент числится 15-й ракеткой мира, Мугуруса – 32-й.

София Кенин родилась в Москве в ноябре 1998 года. Ее семья переехала в США, где теннисистка получила американское гражданство.

Ранее Кенин не участвовала в финалах Australian Open. На счету испанки – победы на турнирах во Франции и Великобритании.

Среди россиянок ярче всех на Australian Open 2020 проявила себя Анастасия Павлюченкова, которая добралась до четвертьфинала, в котором уступила Мугурусе.