Федерера оштрафовали на $3000 за ругань на сочетании английского и немецкого

Швейцарский теннисист Роджер Федерер оштрафован на три тысячи долларов за нецензурную брань во время третьего сета (проигрывая по геймам 0:3) матча против американца Тенниса Сандгрена на Australian Open, передает «Интерфакс» со ссылкой на Daily Express. Как признался сам теннисист, ругательство было на смеси английского и немецкого.

По данным издания, запрещенные выражения услышал судья на линии, рассказавший об этом судье на вышке. За это Федерер получил предупреждение, но все же выиграл матч со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В ходе встречи он отыграл семь матчболов.

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Федерер уже 21-й раз участвует в Australian Open, что стало новым рекордом турнира. До этого он делил рекорд с австралийцем Лейтоном Хьюиттом, который уже завершил карьеру.

Одолев Сандгрена, швейцарец вышел в полуфинал, где встретится с Новаком Джоковичем, который за весь турнир уступил лишь один сет в первом круге. Во второй части турнирной таблицы за выход в финал поборются немецкий теннисист Александр Зверев и победитель пары Рафаэль Надаль — Доминик Тим.

Напомним, что россиян в мужской сетке Australian Open не осталось после поражения Андрея Рублева и Даниила Медведева в 1/8 финала.