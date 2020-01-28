Жена Кокорина заявила, что его отправили в дубль "Зенита"

По словам Дарьи Валитовой, ее муж Александр Кокорин будет тренироваться с дублирующим составом «Зенита» до конца сезона.

Об этом супруга российского нападающего написала в своем Instagram, передает РБК.

По словам Валитовой, форварду сообщили, что, поскольку он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», петербургским клубом принято решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2». Валитова отметила, что для нападающего это «большая боль».

Алексадр Кокорин подписал контракт с «Зенитом» в сентябре 2019-го, незадолго до выхода на свободу по УДО после 11 месяцев заключения. Неделю назад, 21 января, стало известно, что форвард до конца сезона будет выступать на правах аренды за «Сочи».

Отчим и агент Александра Кокорина Кирилл Логинов отказался комментировать слова супруги футболиста. «Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду "Зенита"? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно», — цитирует Логинова Sport24.

Сам Кокорин сообщил, что пока не знает, за какой клуб будет играть, однако на основные сборы с «Зенитом» он не едет, передает издание «Подъем». «Единственное, что я могу сказать, на основные сборы с "Зенитом" я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — отметил футболист.