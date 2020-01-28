ФК "Локомотив" хочет отсудить у своего экс-гендиректора более 144 миллионов

Столичный футбольный клуб «Локомотив» собирается взыскать 144 миллиона с бывшего гендиректора команды Ильи Геркуса.

Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Москвы. Подробности искового заявления не раскрываются.

Сам экс-гендиректор московской команды заявил, что не знал о подаче иска. «Узнал только что от вас. Сейчас буду разбираться», – цитирует Геркуса РБК.

Илья Геркус руководил «Локомотивом» с лета 2016 года по конец декабря 2018-го, до этого работал в ФК «Зенит». При нем московский клуб выиграл Кубок России сезона-2016/17, а в сезоне-2017/18 «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом страны. В этот период в команду пришли такие игроки, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хеведес, Гжегож Крыховяк и Федор Смолов. Кроме того, в «Локомотив» вернулся главный тренер Юрий Семин, при котором клуб выиграл свои первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.