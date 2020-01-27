Легенда НБА Коби Брайант стал одной из девяти жертв крушения вертолета в США

В Калабасасе (штат Калифорния) рухнул личный вертолет легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта. Первым о происшествии сообщил портал TMZ.

По данным ресурса, крушение вертолета произошло утром 26 января по местному времени. Отмечается, что всего на борту находились девять человек, в том числе Брайант и его 13-летняя дочь. Никто из них не выжил.

Причины ЧП пока не называются, однако Федеральная авиационная администрация США (FAA) уже объявила о начале расследования крушения вертолета.

Известные спортсмены, а также другие знаменитости в социальных сетях активно комментируют произошедшее и выражают соболезнования. Высказался о трагедии и американский президент Дональд Трамп. «Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека [такой была первоначальная информация о числе погибших — прим. Sobesednik.ru] погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость!» — написал он в Twitter.

Коби Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он — пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру Брайант завершил в 2016 году.