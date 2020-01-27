Кубок Париматч Премьер заполучил в команду экспертов Андрея Тихонова

Как сообщает «Матч Премьер», одним из постоянных экспертов февральского турнира в Катаре станет Андрей Тихонов.

Напомним, межсезонный турнир пройдет с участием московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Ростова» и белградского «Партизана» 1–9 февраля в столице Катара Дохе.

«Турнир становится интереснее, каждая игра будет все больше походить на чемпионат, потому что любая победа в таком турнире придает силу и уверенность командам даже в подготовке. Такие турниры интересны тем, что здесь поиграть со схемами, наиграть какие-то домашние заготовки», — говорит Тихонов.

Сообщается, что легендарный футболист станет основным экспертом студии, которая будет выходить в эфир до начала, в перерыве и по окончании трансляций.

Напомним также, комментаторами турнира, матчи которого будут транслироваться в эфире «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР и освещаться в аккаунтах каналов в соцсетях и на сайтах matchtv.ru, matchpremier.ru, sportbox.ru, будут Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустамян, Роман Трушечкин и Тимур Журавель.