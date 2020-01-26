Тарасова пожелала команде Тутберидзе хороших тренировок перед чемпионатом мира

Татьяна Тарасова поблагодарила штаб Этери Тутберидзе, воспитанницы которой победили на чемпионате Европы в Австрии.

«Хочется поблагодарить педагогов, которые, конечно, подготовили таких девочек, которые развивают фигурное катание. Это и педагоги двигают фигурное катание на какую-то небывалую высоту. Хочется пожелать им хороших тренировок и прекрасного настроения перед чемпионатом мира», — передает Sport24 слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.

Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Россиянки завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно.