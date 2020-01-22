Ранее судимый министр планирует сделать спорт предметом гордости россиян

Новый министр спорта Олег Матыцин заявил, что намерен преодолеть существующий «кризис» и встретиться с главами WADA и РУСАДА, передает «Чемпионат».

Своей первоочередной задачей глава Минспорта считает сделать так, «чтобы каждый гражданин России и за рубежом с гордостью говорили о российской национальной системе спорта в различных проявлениях». Также важным он считает реализацию соответствующей нацпрограммы и посланий президента РФ Владимира Путина.

Матыцин сообщил также, что останется на посту президента Международной федерации студенческого спорта.

Он отметил, что планирует встретиться с руководителями антидопинговых агентств WADA и РУСАДА. При этом глава российского агентства Юрий Ганус заявил РИА Новости, что «положительно относится» к новому министру, с которым они «не раз встречались, обменивались мнениями»: «У него современный взгляд на проблемы. Я с оптимизмом смотрю вперед. Он может рассчитывать на мое понимание и поддержку», — заверил Ганус.

При этом ряд СМИ сообщили о судимости Матыцина, которая связана с разбирательством по делу о превышении им полномочий в вопросе передачи в аренду коммерческим структурам участка земли, принадлежавшего на тот момент Российского государственного университета физкультуры, где министр работал ректором с 2001 по 2006 годы. Сообщается, что эта территория была задействована под Черкизовский рынок.

Следствие по этому делу оценило ущерб государства от действий Матыцина в 120 миллионов рублей, однако, несмотря на решение Верховного суда, признавшего его виновным, чиновник был освобожден от наказания (штраф в 20 тысяч рублей) в связи с истечением срока давности. При этом сторона защиты настаивала на невиновности нового министра и финансовой обоснованности его действий, а обвинение осталось не удовлетворено приговором, посчитав его слишком мягким.

Как отмечает Sports.ru, «по странному стечению обстоятельств» срок давности преступления истек за сутки до рассмотрения кассационной жалобы Верховным судом.