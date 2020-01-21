Расширение Премьер-лиги: плохого футбола станет больше

Чемпионат России собираются расширить до 18 команд, добавив два клуба. А добавить их можно только из низшей лиги, где сейчас лидируют волгоградский «Ротор» и московское «Торпедо», прозябающие годами в нищете.

Такое решение созрело четко к совершеннолетию российской премьер-лиги, первые матчи которой были сыграны в 2002 году. Наша девочка выросла.

Идея, которую начали давить еще 4 года назад и наконец продавили большие клубы, может помочь им зарабатывать. Во-первых, увеличится количество матчей, а значит, и билетов. Матчей победных, ведь «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» по статистике выигрывают 80% матчей со слабыми соперниками. Во-вторых, станет гораздо проще продавать российских игроков. Одно дело – сбыть условного Ивана Безногого в условный чемпионат Чехии, когда у него только 2 гола в сезоне, совсем другое – заключить сделку, когда он наколотил 8 голов в ворота пускай и нищих команд.

В общем, всем, кроме зрителей и республиканских бюджетов, за чей счет содержатся слабые команды, будет интереснее.

Решение о расширении лиги в РФС еще не приняли, но клубы уже показали сплоченность – 14 из 16 проголосовали за.

По инсайдам журналистов, среди тех, кто был против, оказался «Спартак». Видимо, это стало последней каплей для давно потерявшего интерес к футбольной кухне Леонида Федуна. На следующий же день он заявил о том, что его денег в «Спартаке» больше не будет. Клуб, согласно его идеям, должен достаться болельщикам. Московская команда якобы должна быть передана в некоммерческую организацию, членами которой станут все болельщики «Спартака».

Мысль красивая – впервые в России появится не государственный и даже не частный клуб, а прям-таки общественный, растворенный в народе. Всё так, но фамилии некоторых болельщиков «Спартака» (то есть будущих владельцев) нам хорошо известны – например Лавров и Дворкович.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2020 под заголовком «Плохого футбола станет больше».