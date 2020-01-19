Макгрегор и двое россиян победили в турнире UFC в Лас-Вегасе

На прошедшем в Лас-Вегасе турнире UFC 246 ирландский боец Конор Макгрегор одержал победу над своим соперником из США Дональдом Серроне, передает «Интерфакс».

При этом бой был завершен на первой минуте первого раунда техническим нокаутом со стороны Макгрегора. После этого его соперник потерял равновесие, а ирландец продолжил серию атак.

Прошедший бой стал для Макгрегора первым после поражения от российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Также на прошедшем турнире в числе победителей оказались россияне Александр Олейник и Александр Аскаров. Они одолели своих противников из США Мориса Грина и Тима Эллитона.