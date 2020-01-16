Шарапова вошла в список из 13 россиян, включенных в пул допинг-тестирования ITF

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса на 2020 год.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Всего в этом году в пул Международной федерации тенниса (ITF) включены 263 спортсмена. Самое солидное представительство в составе 34 человек, серди которых теннисистки Серена и Винус Уильямс, имеют США. В список вошли также 19 человек от Франции и 16 от Австралии.

Россию представляют 13 спортсменов, как и в прошлом году. Помимо Шараповой, в пул допинг-тестирования ITF включены Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Елизавета Коклина, Светлана Кузнецова, Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Андрей Рублев.

Екатерина Макарова и Евгения Родина, которые входили в пул в 2019 году, в новом списке отсутствуют.