Обозреватель назвал имена главных героев победного матча ЦСКА с "Реалом"

На прошедшем баскетбольном матче Евролиги столичный клуб ЦСКА обыграл мадридский «Реал» со счетом 60:55.

Обозреватель «Советского спорта» Николай Мысин отметил: то, что соревнование проходило на родной арене команды, в московском «Мегаспорте», что могло «подстегнуть» спортсменов. В предыдущих играх баскетболисты не показывали каких-либо стабильных результатов, и сложно было предположить, каков будет исход встречи с «Реалом».

Игра оппонентов была уверенной в начале матча. Вторая четверть завершилась почти с двукратным разрывом — 14:26. По мнению Мысина, благодаря стараниям Майка Джеймса, Никиты Курбанова, Дэррана Хиллиарда и Коста Куфоса ЦСКА удалось выйти вперед со счетом 34:33 на экваторе третьей встречи. В последние полчаса мадридцы смогли набрать только 34 очка.

В последний раз «Реалу» удавалось провести победный матч в Москве в 2008 году.