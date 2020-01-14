Роман Трушечкин присоединился к комментаторам межсезонного турнира в Катаре

Межсезонный товарищеский турнир под эгидой телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР прокомментируют Роман Трушечкин, Константин Генич, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Нобель Арустамян.

Кубок Париматч Премьер пройдет в столице Катара Дохе 1–9 февраля, трофей разыграют между собой «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и белградский «Партизан». Титульным спонсором турнира в очередной раз станет букмекерская компания Parimatch.

Роман Трушечкин впервые примет участие в комментировании матчей межсезонных турниров, проводимых под эгидой МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Ранее Sobesednik.ru подробно рассказывал о регламенте турнира, матчи которого будут транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР и освещаться в аккаунтах каналов в соцсетях, а также на сайтах matchtv.ru, matchpremier.ru и sportbox.ru.

Подробности турнира читатели Sobesednik.ru вскоре смогут узнать из интервью со спортивным комментатором Тимуром Журавелем.