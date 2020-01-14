С окном в Европу: Слуцкого взяли в "Рубин" на вырост?

Новый тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вышел на новое место работы и сразу доказал, что руководство в нем не ошиблось. В эфире одного из местных каналов он съел на скорость эчпочмак, а в клубе ввел систему штрафов для футболистов, которой, оказывается, до сих пор не было.

Его приход в Казань стал неожиданным, тем более на зарплату 600 тысяч евро в год, тогда как в ЦСКА он получал 2,5 миллиона евро.

Правда, Слуцкий производит впечатление человека, которому от работы нужны не только деньги. Из своей последней команды – голландского «Витесса» – он ушел сам, что в современном футболе не принято. Обычно тренеры ждут, когда руководство уже не сможет их терпеть и прогонит само, вручив неустойку.

По всему видно, что в Татарстане готовят мегапроект. Возможно, кубок чемпионата России снова перестанет курсировать только между Питером и Москвой.

«Рубин» недавно расплатился со всеми долгами, которые тянутся за клубом почти 10 лет, и вывел себя из черного списка УЕФА, в который попал из-за вопросов к финансовой отчетности.

На радостях клуб даже приобрел за 7 миллионов евро молодого Ивана Игнатьева, которому только что исполнился 21 год (всего 7 выходов в стартовом составе в прошлом сезоне). И сразу же предложил контракт на 4 года (у самого Слуцкого – на 5 лет).

Как рассказывал мне бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, раньше в клубе и помыслить не могли, чтобы предложить тренеру поработать сразу столько. Даже Курбан Бердыев подписывал соглашения на 2,5 года.

В Казани любят, когда красиво. А в этом году как раз 10-летие пребывания Рустама Минниханова на посту главы республики. Есть что праздновать.

Да в такой год даже миллион на закупку айпадов для футбольной академии – не деньги.

В контракте Слуцкого со стороны тренера только одно условие: его должны отпустить, если приглашение пришлет большой европейский клуб. Но это он просто ручку расписывал: после неудач в Англии и Голландии репутация там уже сделана. Однако на дружбу с гендиром казанского клуба Рустемом Саймановым это никак не влияет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №01-2020 под заголовком «Казань взяла Слуцкого на вырост».