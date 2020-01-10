РФС раскритиковали за назначение венгра Кашшаи руководителем судейства

Российский футбольный союз назначил руководителем Департамента судейства венгра Виктора Кашшаи, пишет Sports.ru. Ему 44 года, он был арбитром ФИФА с 2003 года, работал на Чемпионате мира в 2010 году и на Евро-2012.

Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов в своей колонке заявил, что Кашшаи является «одним из самых слабых топовых судей Европы недавнего прошлого». Он обращает внимание, что судейской бригаде венгра часто прощались грубейшие ошибки.

По мнению обозревателя, Кашшаи «обезобразил» матч Украина — Англия на Евро-2012 и матч «Реал» — «Бавария» в Лиге чемпионов — 2016/17. «Он точно не та фигура, которая вызовет доверие и уважение. Все эти ролики в YouTube [со спорными судейскими решениями Кашшаи] очень быстро посмотрят футболисты и тренеры. Еще быстрее — судьи. Среди которых точно есть те, что лучше Кашшаи», — пишет Андронов.

Также он раскритиковал решение РФС из-за того, что выбор сделан в пользу иностранного специалиста. «Разве наш судейский корпус сгнил настолько, что своими силами мы в нем разобраться не можем?» — задается вопросом журналист.