Кабмин предлагает ограничить рекламу пищевых добавок на спортивных объектах

На официальном портале правительства появился план законопроектной деятельности на 2020 год, где в том числе предлагается к рассмотрению документ, ограничивающий рекламу БАДов, пишет «Парламентская газета».

Речь идет о том, чтобы регулировать присутствие рекламы пищевых добавок на спортивных объектах. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова поддержала это предложение и отметила, что пока не доказаны как полезность, так и безвредность подобных препаратов.

Член комитета Совфеда по социальной политике и заслуженный врач России Владимир Круглый тоже поддержал законодательную инициативу. Он отметил, что БАДы бывают разными, но использование спортсменами протеинов и гормональных средств вредно.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил не торопиться с принятием поправок, хотя и признал, что в фитнес-клубах существует проблема с продажей «плохих БАДов». «Те БАДы, которые сегодня считаются безобидными, завтра могут попасть в список запрещённых препаратов. И важно понимать, кто будет регламентировать этот список. Также следует помнить, что не все БАДы вредные. Многие используются для реабилитации спортсменов», — заявил Свищев.