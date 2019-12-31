Глава WADA доволен борьбой организации с допинг-скандалом в России

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA; ВАДА) Крэйг Риди подвел итоги своей работы на посту председателя организации.

Риди занимал этот пост на протяжении шести лет. С 1 января 2020 года Всемирное антидопинговое агентство возглавит экс-министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.

Как пишет Крейг Риди в сообщении, опубликованном на сайте WADA, «борьба с... российским допинговым кризисом» привела к созданию в организации команды расследователей и «мирового класса».

Риди отмечает, что окончательное решение о последствиях предполагаемой подмены данных в базе Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных WADA, примет Спортивный арбитражный суд. Однако «WADA продемонстрировала готовность, способности и навыки, необходимые, чтобы эффективно противостоять такому беспрецедентному уровню обмана и коррупции».