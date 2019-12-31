Что ждать от сборной России в плей-офф МЧМ-2020?

Обозреватель Sobesednik.ru – о том, в каком состоянии сборная России подходит к четвертьфиналу МЧМ-2020 (2 января в 19:45 по Москве).

С одной стороны, страшно вспомнить, что заключительная игра группового раунда с Германией была промежуточно решающей: проиграй россияне, и турнир, считай, закончен; с другой – в группе смерти, в соседстве с Канадой, США и Чехией, можно было ожидать чего угодно, и так в каком-то смысле и случилось.

Кто, например, думал, что российское большинство сработает только к четвертой игре? Примененные, например, с американцами 1-3-1 были агрессивны в тактике, но недостаточно эффективны на практике – бросков явно недоставало; кажется, что наши больше стремились не потерять шайбу, чем обострить игру. Пожалуй, это было уместно с теми же американцами, но мы ведь и Германии поначалу принялись угрожать так же экономно и осторожно. Даром что и в целом за турнир заработанных удалений было достаточно, а точный выстрел капитана Денисенко вообще вполне могли прервать прежде, чем тот достигнет цели… Итоговые три гола в большинстве тем же немцам – неплохо, но иметь при этом «ноль» против топовых сборных?

Осторожность вообще, честно говоря, пока не выглядит коньком сборной. В каждом матче наберется горсть моментов, когда подопечные Валерия Брагина, стремясь сохранить в борьбе шайбу, в итоге отдавали кому-то из соперников, уже успевшему скрытно примчаться на помощь своему партнеру. Это стремление сыграть «первым номером», конечно, похвально и даже сносно, когда есть право на ошибку, как на групповой стадии; однако оно может повлечь совершенно напрасные риски в играх на вылет. Но судя по тому, что с Канадой мы играли более раскованно и совершали меньше подобных глупостей, напрашивается вывод об обкатке тренерской модели и о том, что это все же не тенденция.

Наконец, мало кто предполагал, что нестабильным окажется последний рубеж. Ярослав Аскаров, самый талантливый «на бумаге» вратарь МЧМ-2020, «наглотал» с чехами, присел на лавку, после много выручал, но ошибся в самой концовке игре с Германией. Амир Мифтахов здорово выглядел против Канады и до поры до времени – с американцами, даже лезвием конька умудрялся шайбы отбивать, но вдруг сильно подсел, и особенно, кажется, его подкосила вторая шайба США, лягушкой пропрыгавшая мимо в ворота; и это спустя всего шесть секунд после первой.

Впрочем, надо понимать, что на групповой стадии проблемы имеются всегда и что к плей-офф они, как правило, уменьшаются или даже растворяются; тут значимее то, что ни одна из них не выбивается из общего ряда и не кажется весомее остальных. Может дойти даже до того, что и вратарский вопрос сработает в плюс: понимая, например, что сзади небезупречно, полевые игроки с большей готовностью на риск пойдут в атаку – а значит, поднимут шансы на результативность. Благо у россиян есть те, кто даже в трудные моменты сможет взять игру на себя – уже зафеерил Кирилл Марченко, уже отметился Никита Александров, уже здорово проявил себя Александр Романов; а при этом вообще-то еще молчат те, от кого ждут большего.

Это в обычной жизни в кризисные моменты ты, как правило, не поднимаешься до своих возможностей, а падаешь до уровня своих способностей; в молодежном хоккее часто все как раз наоборот, лишь бы способности эти имелись...