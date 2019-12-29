Молодежная сборная России по хоккею одержала историческую победу над канадцами

Российская сборная нанесла поражение соперникам из Канады на чемпионате мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

Матч, который прошел в Чехии накануне, 28 декабря, закончился с рекордным счетом 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) в пользу россиян, передает «Интерфакс». Голы реализовали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Отмечается, что этот триумф стал самой значимой победой россиян над Канадой в истории молодежных чемпионатов мира.

Сейчас команды группы В имеют по 3 очка и располагаются в турнирной таблице в таком порядке: Россия, США, Чехия, Германия, Канада. Для прохождения в четвертьфинал необходимо попасть как минимум на строчку выше последней.