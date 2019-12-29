Петерс Покровскис: МЧМ-2020. Россия начинает охоту?

Обозреватель Sobesednik.ru – о феерии, которую на МЧМ-2020 устроила против Канады (6:0) молодежная сборная России.

Канадский вратарь Доус, только что пропустивший третью шайбу, тяжело снял шлем и приложился к бутылке с водичкой. В его глазах читалось полное непонимание того, что вокруг происходит. Его сменщик Хофер, пропустив пятую шайбу, в буквальном смысле слова стал чесать затылок сквозь шлем. Припомнить в современной истории такое, чтобы россияне громили канадцев, в принципе непросто; на молодежном уровне – еще сложней (но я специально посмотрел, это был далекий 1992-й); а если приплюсовать сюда тот факт, что соперник хватал одно за одним удаления, и «отличился» даже тот же Доус, а судьи при этом не скупились сажать нарушителей на лавку – так такого, наверное, прежде и не случалось.

И наиболее показательным фактом были даже не сухие цифры, которые обычно так много решают в современном спорте, – 40 бросков против 28. И даже не то, как мы лишили соперника зоны и шайбы в целом, а ошарашенные канадцы в итоге принялись лупить по нашим воротам уже от средней линии, наудачу, лишь бы спроворить хоть какие-то заделы для результативных действий. А то, как уже при 3:0, заработав удаление, схватился за голову наш форвард Дмитрий Воронков, когда у своих ворот в борьбе едва не свернул шею капитану канадцев. Тому самому, что позже не снял шлем во время исполнения гимна победителя, сборной России.

Иные игроки, особенно по юности, при комфортном счете начнут демонстрировать свою удаль, «мочить» врага при любом, даже не самом подходящем случае, задираться и провоцировать. Наши же, это было видно, совершенно не теряют головы.

Деятельность ли это главного тренера Валерия Брагина, который работает с молодежью уже без малого 20 лет? Влияние ли это уровня КХЛ и того, что многие игроки нашей «молодежки» заслуженно имеют твердые места в основных составах клубов лиги; и при том вовсе не в четвертых звеньях, а то и на ведущих ролях? Наверное, мы поймем это чуть позже, после еще нескольких сыгранных матчей.

Пока же капитан команды Денисенко, который еще на прошлом МЧМ стал в составе сборной лучшим бомбардиром турнира, поставив точку в разгроме шестым голом и попраздновав это со своей скамейкой, мог на вираже легко как бы случайно врезаться в канадского защитника Баля, понуро ехавшего на смену. Казалось бы: все, 6:0 – руби, коси, вставай с колен, мсти… Но Григорий тоже не заигрывает с фортуной – уворачивается. Зато так хищно смотрит на соперника, что окончательно убеждает: эти парни круты, но они знают и могут даже больше, чем видится; и, кажется, только начинают свою охоту.