Куинтон Джексон объяснил свое поражение в бою с Федором Емельяненко лишним весом

Российский боец ММА Федор Емельяненко нокаутироавал американца Куинтона Джексона через три минуты после начала поединка.

Бой, состоявшийся в японской Сайтаме, закончился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде, пишет ТАСС.

Россиянин с самого начала опережал по скорости своего соперника, однако старался не форсировать события. Большую часть раунда бойцы провели в стойке. При этом Емельяненко был намного активнее Джексона, время от времени зажимая его у клетки.

Через две минуты 59 секунд после начала сражения Емельяненко нанес сильный удар справа, после которого американец упал. Судья остановил бой, объявив россиянина победителем.

Этот поединок стал для 43-летнего Емельяненко заключительным в Японии. Всего россиянин, которому японцы дали прозвище «Последний император», провел 27 боев в этой стране.

Комментируя победу своего соперника, Куинтон Джексон заявил, что Емельяненко не стоит завершать карьеру. «Федор не должен заканчивать карьеру, он великолепно выглядит. Он очень быстрый и мощный, как в молодости. Просто невероятно. Я ничего не мог поделать», — сказал американский боец. Свое поражение Джексон объяснил лишним весом: перед поединком он оказался тяжелее россиянина на 11 килограммов.

В активе Федора Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. После поединка с американцем Емельяненко должен провести еще два боя, а затем закончить карьеру.

Куинтон Джексон — бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В текущий момент на счету 41-летнего американца 38 побед и 14 поражений.