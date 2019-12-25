Исполком РФС ввел наказания за неэтичные комментарии в адрес судей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков пояснил, какие наказания предусмотрены для официальных лиц, которые дают неэтичные комментарии по поводу работы судей.

Для тех, кто не умеет формулировать свои претензии в корректной форме, предусмотрено наказание в виде штрафа или дисквалификации. «Или то и другое, в зависимости от степени нарушения. Градация наказаний четко прописана. Если принятый набор мер не справит ситуацию, будем еще ужесточать. Конечная цель – чтобы официальные лица успокоились и сконцентрировались на футболе», — заявил Дюков в интервью «Советскому спорту».

Также глава футбольного союза пояснил, что рейтинг судей будет составляться при помощи компьютерной программы, а их назначение на основе этого рейтинга будет производится за месяц до запланированного матча.