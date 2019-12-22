Федерация бокса России готова организовать бой между Емельяненко и Кадыровым

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в свом Instagram вызвал на бой спортсмена Александра Емельяненко, пишет «Газета.ru».

«У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?», — говорит политик в видеообращении. Он пообещал «преподнести небольшой урок мастерства» спортсмену.

Генеральный скретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что бой должен быть организован по правилам бокса, поскольку глава Чечни раньше занимался именно этим видом спорта. Он отметил, что Федерации было бы интересно провести этот бой. Одобрительные комментарии под постом Кадырова уже опубликовали многие именитые бойцы, в том числе бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Мануэль Чарр.

Волна вызовов Емельяненко на ринги пошла после его поединка 29 ноября с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, который одержал победу над соперником уже в первом раунде.

Сам Емельяненко в Instagram написал, что воспринимает приглашение Кадырова как шутку. Напомним, после освобождения из тюрьмы спортсмен заключил контракт с чеченским бойцовским клубом «Ахмат».