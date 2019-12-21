Следственный комитет обвинил WADA в отказе от сотрудничества с Россией

СКР получил доказательства вмешательства Григория Родченкова в базу данных с данными допинг-тестов российских атлетов.

Как поясняется на официальном сайте ведомства, установлено, что прежнее руководство антидопинговой лаборатории в 2015-2016 годах удаленно подключалось к электронной базе, содержащей результаты допинг-проб, с IP-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории Германии и США. «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что СК располагает данными о передаче Родченковым в рамках сотрудничества с WADA «некоего альтернативного экземпляра электронного архива Московской антидопинговой лаборатории». Происхождение и истинность имеющихся в нем сведений не установлена, указывает ведомство.

СК отмечает, что «иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи».

Напомним, 9 декабря WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Россия в течение четырех лет не сможет участвовать в крупных международных турнирах под национальным флагом, атакже проводить турниры на своей территории.