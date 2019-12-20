Тренер Николай Писарев надеется увидеть ЧМ по пляжному футболу в России

Победитель Евролиги по пляжному футболу в качестве тренера и шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Николай Писарев выразил надежду, что следующий чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России. При этом он отметил, что из-за последних решений WADA у этих надежд может не остаться оснований.

Ранее российская сборная завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае.

«Команда Михаила Лихачева показала хороший результат. В четвертьфинале мы победили Бразилию — после таких матчей всегда возникают проблемы. Вот и с итальянцами не сложилось. Все было против нас, в том числе судейство», — прокомментировал достижение российских спортсменов Николай Писарев в интервью «Советскому спорту».

Также в беседе с журналистом тернер прокомментировал конфликт между болельщиками и футболистом Артемом Дзюбой. Он предложил РФС, РПЛ и правоохранительным органам вместе разработать правила: что на стадионе делать можно, а что нельзя, а также предусмотреть ответственность за нарушение этих правил.