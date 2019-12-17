Российский велогонщик может поменять гражданство ради допуска к соревнованиям

Российский велосипедист Ильнур Закарин готов участвовать в ОИ-2020, даже если придется выступать под нейтральным флагом.

«Если Россию не допустят до Олимпиады, то для меня будет очень важна возможность выступать под нейтральным флагом», – цитирует спортсмена издание Cyclingnews.

По словам Закарина, в связи с отстранением России от международных соревнований Всемирным антидопинговым агентством (WADA) он рассматривает возможность поменять гражданство. В качестве варианта спортсмен назвал Кипр, где он проживал в течение последних шести лет.

Велогонщик отметил, что ему вряд ли удастся сменить гражданство до начала ОИ-2020, однако в будущем он допускает для себя такое развитие событий.

В 2016 году Закарину запретили участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в связи с докладом WADA о российском допинге. Сам спортсмен убежден, что стал жертвой политических игр. «Я открыто тестируюсь во время гонок и вне гонок дома. Мне нечего скрывать», – подчеркнул велосипедист. По словам спортсмена, в этом году он прошел более 100 тестов. «Вот почему я считаю, что могу выступать в Токио», – сказал он. Велосипедист добавил, что все его тесты проводило WADA, а не российское агентство.

При этом Закарин подчеркнул, что в целом ситуация вызывает у него далеко не позитивные чувства. «Мне очень повезло, что я занимаюсь велоспортом, который зависит не только от Олимпийских игр. Я знаю людей из плавания или других видов спорта, которые непосредственно связаны с олимпийским циклом, планируя рождение детей и свою жизнь, и у них нет такого выбора и такой возможности», – отметил гонщик.

Напомним, 9 декабря Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права выступать на международных спортивных соревнованиях под национальным флагом, а также запретил проводить крупные международные соревнования на территории РФ.