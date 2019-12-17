"Матч ТВ" и Twitch избежали блокировки, связанной с претензиями Rambler Group

Стриминговый видеосервис Twitch и канал «Матч ТВ» удалили контент, исключительные права на которые предъявляет Rambler.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ведомство направило по заявлению Rambler соответствующее уведомление в «Матч ТВ» и Twitch. «Они приняли меры по удалению противоправного контента. Соответственно, доступ к ним ограничиваться не будет», – рассказали в пресс-службе РКН.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что компания Rambler Group заявила об исключительных правах на видео с матчей клубов Английской футбольной Премьер-лиги текущего сезона. Мосгорсуд в качестве обеспечения временно запретил Twitch, а также «Матч-ТВ» их трансляцию. Сумма претензий к Twitch на данный момент составляет 180 миллиардов рублей. К «Матч ТВ» иск пока не предъявлен.