Расследователи подозревают в договорных матчах теннисиста из первой тридцатки

Участники международного расследования подозревают 135 теннисистов разных уровней по всему миру в участии в договорных матчах, организуемых, по информации федеральной прокуратуры Бельгии, армянской мафиозной сетью, действующей в семи европейских странах, сообщает «Медуза» со ссылкой на немецкий телеканал ZDF и газету Die Welt.

На настоящий момент расследование не завершено, однако отмечается, что его результаты могут быть опубликованы уже через несколько месяцев.

Среди подозреваемых в том числе значится игрок первой тридцатки мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также другой спортсмен сотрудничает со следствием, однако от публичных комментариев отказывается.

По словам аргентинского теннисиста Марко Трунжеллити, ему также предлагали принять участие в схеме, но он отказался, сообщив об этом в Международную федерацию тенниса. Спортсмен рассказал, что за участие в договорном матче уровня ITF Futures ему предлагали 2–3 тысячи долларов, за ATP Challenger — 5–10 тысяч долларов, а за более престижные матчи ATP — от 50 до 100 тысяч долларов.

Как рассказала немецкая теннисистка Андреа Петкович, ей также известны прецеденты, когда к игрокам обращались с подобными предложениями.