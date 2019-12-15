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Петерс Покровскис: Чешский ответ российским унижениям

Общество - Спорт
00:30, 15 декабря 2019

Обозреватель Sobesednik.ru – о том, почему иностранные хоккеисты ругают нашу страну и лигу и как к этому следует относиться.

Капитан сборной Чехии Мартин Затевич не сыграет в заключительном матче своей команды на Кубке Первого канала 2019. Эксклюзивный, но не самый сенсационный факт; только вот дело в другом – причина его грядущего отсутствия никак не укладывается у меня в голове и не дает мне покоя…

После матча России и Чехии я хотел взять у Затевича большое интервью, поговорив о его двух сезонах в «Ладе», впечатлениях от КХЛ, причинах возвращения на родину и других деталях пребывания в нашей стране, однако меня ожидало огорчение.

– Простите, он не выйдет, – вернувшись без моего потенциального собеседника из раздевалки, сказал мне любезный пресс-атташе чешской сборной.

– Почему?

– Уезжает в аэропорт.

– Но завтра же у вас игра со Швецией!

– Клуб не отпустил. Игроки «Кометы» [из Брно, за которую выступает сам Затевич, а также защитник Филипп Пирохта] возвращаются домой сегодня.

Признаться, у меня отвисла челюсть. Представить, что, например, какой-нибудь хоккеист сборной России покидает турнир по аналогичной причине я могу только в том случае, если игрок выступает, ну, например, за ЦСКА или за СКА. Но даже в случае этой клубной дифференциации такая ситуация в России почти нереальна в принципе. Здесь же пан упомянул об отъезде как о чем-то само собой разумеющемся…

Не так давно я делал интервью со спортивным директором «Лады» Владимиром Кречиным, который успел поработать и с массой иностранцев в России, и с массой легионеров за рубежом, и мимоходом задал ему вопрос про североамериканцев, которые по возвращении из России чуть ли не ежемесячно – или как часто-то выходит тот подкаст? – возмущаются увиденным за время выступления в КХЛ. «Да нет, – отвечал Кречин, – они нас от чистого сердца поливают. Просто мы привыкшие, а для них дико». И я, признаться, в мыслях не до конца соглашался с этим, пока на Кубке Первого канала не столкнулся с таким странным отъездом капитана чехов.

У нас почему-то принято огульно, без погружения в детали ругать национальную систему подготовки хоккейных кадров или винить СКА и ЦСКА за скрытую попытку создать базовые клубы сборной и хулить «обескровленный» чемпионат; но при этом забывать, что любая стратегия требует расстановки приоритетов. И в одной стране приоритеты могут быть такими, что сборная ставится выше клубов, а в другой – наоборот. 

При этом вы точно знаете, что российские хоккеисты являются действующими Олимпийскими чемпионами, а вот что, например, та самая «Комета» после прихода Затевича впервые за полвека стала чемпионом страны, знаете вряд ли. Как вряд ли вспомните, что выиграли чехи на международном уровне за последние годы. Потому что ни-че-го…

Теги: #Хоккей

Рубрика: Спорт

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