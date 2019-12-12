Голодец заявила, что международная федерация хоккея не перенесет ЧМ из России

Вице-премьер РФ Ольга Голодец подтвердила, что чемпионат мира по хоккею пройдет в России, передает «Интерфакс».

«Да, мы ждем их [турниры], [президент Международной федерации хоккея] господин [Рене] Фазель подтвердил это», — заявила Голодец журналистам. Она также сообщила, что всего играют в хоккей 600 тысяч россиян.

Планировалось, что в России в 2021 году пройдет чемпионат мира по хоккею среди женщин, а в 2023 — молодежное первенство среди мужчин.

По словам главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, его организация является «чистой» и выполняет все рекомендации WADA и МОК. «Мы надеемся, что Международная федерация хоккея, которая всегда была вне политики, сделает все, чтобы сохранить все спортивные мероприятия в России», — заявил он.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что исполком WADA единогласно принял рекомендацию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстанив Россию от олимпиад на четыре года, при этом лишив права принимать международные первенства, а первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия будет обжаловать свое отстранение от Олимпийских игр. Накануне генсек Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры в Токио в 2020 году без национального флага.