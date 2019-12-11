Российские боксеры не поедут на Олимпиаду без национального флага

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры в Токио в 2020 году без национального флага, пишут «РИА Новости».

По словам Кремлева, спортсмены намерены через суд добиваться права выступать под флагом. Пока они дожидаются официальной реакции Олимпийского комитета России и Российского антидопингового агентства.

Сенатор Совфеда Арсен Фадзаев призвал руководилтелей Федерации бокса более взвешенно подходить к подобного рода решениям, поскольку за ними стоит судьба спортивной карьеры многих людей.

Министр спорта Павел Колобков тоже призвал не делать поспешных заявлений. «Рано делать какие-либо заявления, потому что решение в силу не вступило. Мы пообщаемся с федерацией бокса, ребята патриоты, но им еще нужно отобраться, у них впереди еще ряд отборочных соревнований. Там особый порядок отбора, надеюсь, что они отберутся», — говорит Колобков в комментарии РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наказания за допинг должны быть индивидуальными, а не коллективными, пишут «Известия». В противном случае принимаемые меры, по мнению главы государства, могут носить политический характер.

9 декабря WADA на четыре года лишила Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях под государственным флагом.