В РУСАДА заявили о готовности изменить подходы для смягчения решений WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может сократить наказания для Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, «предусмотрена возможность сокращения наказания, если будет найдена положительная динамика»

Также глава РУСАДА заявил о необходимости появления новых лидеров и подходов. «Критически важно менять подходы, "олдскульные" подходы неприемлемы. Нужно также менять лиц, которые эти подходы продвигают. Нам в спорте нужны новые лидеры, потому что иначе мы можем лишиться наших спортсменов», – цитирует Гануса ТАСС.

Напомним, ранее члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА на четыре года.