На ЧМ по футболу в 2022 году россияне смогут выступить под нейтральным флагом

Председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что сборная России сможет выступить на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году только в нейтральном статусе, но не под национальным флагом, передает «Дождь».

Также сообщается, что ФИФА совместно с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций обсудят возможные санкционные меры в отношении российских спортсменов.

Ранее стало известно, что Россию на четыре года отстранят от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также запретят стране подавать заявки на их проведение. Решение связано с пропажей из Московской антидопинговой лаборатории части допинг-проб спортсменов.

Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Светлана Журова уже заявила, что Россия будет обжаловать свое отстранение от соревнований.

В РУСАДА пообещали определиться с дальнейшими действиями в ближайшие десять дней.