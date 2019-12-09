Мозг спортсменов оказался более развит за счет острого слуха

У спортсменов оказался более здоровый мозг, чем это было принято считать, включая и более острый слух.

Нейробиологи из американского Northwestern University установили, что мозг спортсменов более развит, чем мозг простых людей, и особенно это касается слуха. В ходе эксперимента они присоединили ряд электродов к коже головы добровольцев и зафиксировали сигналы, которое мозг производит в ответ на различные звуки. Таким образом можно было получить представление о здоровье мозга и нервной системе.

Когда мозг обрабатывал богатый звуковой ряд, содержащий не только музыкальную стимуляцию, но и языковую, то уровень невральной статичности снижался. Он увеличивался при ограниченном музыкальном воздействии, что несколько влияло на способность мозга расшифровывать звуковой вход.

Оказалось, что увлечение теми или иными видами спорта играло существенную роль в способности мозга хорошо слышать. В целом у профессиональных спортсменов отмечался меньший уровень статики в мозге, чем у тех, кто спортом не занимался, они лучше обрабатывали внешние звуки вроде криков своих коллег по команде на поле или указаний тренера, «приглушая» звучащий на заднем фоне электрический звук в мозге.

Сами авторы исследования заинтригованы полученными данными, они полагают, что спортсмены проходят не только через физиологические, но и через умственные тренировки для достижения таких показателей.