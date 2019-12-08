Ученицы Тутберидзе завоевали весь пьедестал финала Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Алена Косторная стала победительницей финала Гран-при в Турине, серебро и бронзу взяли также россиянки.

Как сообщает «Чемпионат», по итогам короткой и произвольной программ Косторная набрала 247,59 балла, побив мировой рекорд, ранее принадлежавший Александре Трусовой. Анна Щербакова получила 240,92 балла, заняв второе место. Обладательницей бронзовой медали стала Трусова с результатом 233,18 балла.

Отмечается, что для всех трех фигуристок, являющихся также ученицами Этери Тутберидзе, это первый сезон выступлений на взрослом уровне.

На четвертом месте с 205,23 балла оказалась Алина Загитова. Пятое место заняла американка Брэди Теннедд (212,18 балла).

Соревнования в итальянском Турине прошли накануне вечером, 7 декабря.