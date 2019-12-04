Кавазашвили предложил брать в видеоассистенты VAR инспекторов-ветеранов

Советский футболист, прославившийся в роли вратаря, Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о реформах в судейском корпусе Российского футбольного союза в колонке для газеты «Советский спорт».

Он отметил, что в ноябре руководителем судейского комитета стал не как обычно бывший арбитр, а финансист: должность занял Ашот Хачатурянц. Учитывая этот факт, Кавазашвили предложил Хачатурянцу не торопится с принятием судейской реформы, а собрать круглый стол с ветеранами судейско-инспекторского корпуса из Общественной судейской организации.

Прославленный вратарь заявил, что не видит смысла в разделении департамента судейства и инспектирования РФС на две отдельные части. «Да, ведомство в нынешнем виде недееспособно. Но, как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. И проблема не в количестве департаментов, а в том, кто ими руководит», — пишет Кавазашвили.

В концепции обновленной структуры РФС предусмотрена отдельная структура, которая будет разбирать конфликтные ситуации в судействе и принимать меры в отношении нарушителей правил.

Также Кавазашвили раскритиковал «провальное внедрение» в РПЛ системы VAR, которая помогает арбитрам принимать решения во время матчей с помощью видеоповторов. По мнению спортсмена, в видеоассистенты для работы с этой программой необходимо набирать не действующих арбитров, а «инспекторов-ветеранов, обладающих авторитетом и профессиональными знаниями».