В Чувашии сделали обязательными уроки плавания в начальной школе

Минспорта Чувашской республики издало указ, согласно которому планируется выделить более 18 миллионов рублей на обучение 14 тысяч детей младшего школьного возраста плаванию.

Занятия станут обязательными для учеников 2-4 классов при отсутствии медицинских противопоказаний. Уроки будут проходить на базе 60 плавательных бассейнов, находящихся на балансе у региональных организаций. Для проведения занятий обучат 59 инструкторов по спорту.

В тех районах республики, где нет бассейнов, будут заключены договоры с соседними ФОКами о безвозмездном пользовании спортивными площадками.

В летнее время, согласно указу Минспорта, запланировано проведение занятий на набережных с инструктажем о безопасном поведении на воде.