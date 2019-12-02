Емельяненко пообещал побить олимпийского чемпиона по боксу Чахкиева

Боец ММА Александр Емельяненко выложил в своем инстаграме обращение к олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, пишет «Интерфакс».

Чахкиев после победы Емельяненко в бое с Михаилом Кокляевым бросил вызов Александру, на что тот сегодня опубликовал свое ответное предложение. «Я слышал, что Чахкиев хочет побоксировать, подраться со мной. Если ты готов, то надевай перчатки MMA и выходи в клетку, где я побью тебя», — сказал Емельяненко в своем инстаблоге.

В Федерации бокса России поддержали идею, однако там настроены на поединок по правилам бокса, а не ММА. «Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса. Вот это будет интересно», — заявил генеральный секретарь спортивной организации Умар Кремлев в комментарии Sports.ru.

36-летний Чахкиев завершил свою карьеру еще в конце 2016 года. На его счету 26 побед и три поражения.

Победный бой Емельяненко на ринге с Кокляевым прошел в пятницу.