В Петербурге задержаны более 80 болельщиков столичного "Спартака"

В Санкт-Петербурге перед игрой «Зенита» и «Спартака» полиция задержала более 80 фанатов московского футбольного клуба.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержаны пять болельщиков «Зенита» и 81 болельщик «Спартака». По данным агентства, в отношении них составили административные протоколы, после чего отпустили.

«Интерфакс» уточняет, что фанатов задержали за мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Сами поклонники столичного клуба в своем Twitter написали, что фанатов задерживали в ходе ночного рейда по городу без оснований и объяснения каких-либо причин, при этом речь шла о сотнях задержанных. «Людей без разбора увозят в отделения пачками», – отмечалось в посте.

Ранее сообщалось о задержании шестерых болельщиков после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака». Фанаты оскорбляли капитана футбольной сборной России и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу состоится в Петербурге 1 декабря в 19:00.