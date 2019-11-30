Матч 18-го тура РПЛ перенесен из-за заболевания десяти игроков сочинской команды

Десять полевых футболистов сочинской команды за два дня до 18-го тура чемпионата России оказались в лазарете из-за ангины, пишет «Спорт-экспресс». 1 декабря команда должна была сразиться с клубом «Оренбург».

В официальном сообщении речь идет о том, что большое количество футболистов и сотрудников ФК «Сочи» заразились ротавирусной инфекцией. Матч было решено перенести на резервную дату. Число и время будет озвучено в ближайшее время.

ТАСС уточняет, что спортсмены слегли с болезнью после визита в Уфу. Сейчас отменены их тренировки в рамках подготовки к игре с «Оренбургом».