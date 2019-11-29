Забыли слова Аршавина: зачем футбольная общественность приписывает "Локо" провал в ЛЧ?

«Локомотив» де-факто завершил свою еврокубковую кампанию: москвичи уступили дома «Байеру» со счетом 0:2, сделав формальностью матч с «Атлетико».

Об игре смысла много говорить нет. Москвичи опять хорошо начали матч, имели шансы забить (и даже забили, но предательски возник офсайд), но пропустили совершенно дурацкий и нелогичный гол.

Дальше был худший тайм «Локо» в этой Лиге Чемпионов, еще один гол немцев и ожидаемый вылет.

Но удивителен не результат, а реакция. Почему-то мы снова, комментируя результаты наших в ЛЧ, начинаем вспоминать слова «позор», «провал» и другие яркие единицы языка.

Кажется, мы и правда забыли наше место. Почему-то некоторые представители футбольной общественности (сюда я отношу вообще и функционеров, и клубы, и СМИ) объясняют неудачи наших в Европе системой «осень-весна». Мол, при старых порядках аж один раз (!!!) в XXI веке дошли до четвертьфинала Лиги Чемпионов, а после переходного сезона 2011/12 результаты ухудшились.

Правда, почему-то мало кто вспоминает, что в середине нулевых (где ЦСКА и «Зенит», к слову, брали Кубки УЕФА) с 2004-го по 2010-й ни одна российская команда не преодолела групповой этап ЛЧ.

Почему-то истории, где за руководителями некоторых клубов РПЛ якобы стоят люди, имеющие отношение к разным ОПГ, затмевают будничные 0:2 от немецкого окологранда. Но разве первое не характеризует наш футбол больше, чем второе?

Откуда должен взяться фундамент, который позволит конкурировать хотя бы с командами уровня топ-6 европейских чемпионатов, если условный «Ростов» по данным условного Transfermarkt.de в 2017 году за переход условных Новосельцева, Полоза, Мевли, Нобоа, Ерохина и Терентьева (суммарная стоимость на момент сделок 27 миллионов евро) получает условные 10 миллионов евро? Видимо, тогда у питерцев были очень сильные переговорщики.

Нет, это не очередная попытка набросить на «Зенит»: никто не против практики, когда самый богатый клуб покупает у конкурентов лидеров. Только вот в условных Германии и Франции вечно бегущие за «Баварией» и ПСЖ клубы за такие сделки получают десятки миллионов евро. Десятки, десятки и десятки. А у нас одна команда за уход пяти лидеров в течение года получила 10 миллионов.

В конце августа «Локомотив» получил такой жребий, что даже шесть поражений не должны восприниматься как позор. Потому что в соперниках «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

Разве в России есть футболисты и тренеры, способные найти способ стабильно играть хотя бы на равных с оппонентами такого уровня? Да перестаньте обманываться, мы давно не проходим дальше четвертьфинала Лиги Европы («Рубин» в 2013-м, «Зенит» в 2015-м и ЦСКА в 2018-м).

Такая статистика не может врать, это наш объективный уровень на данный момент. И мы пока очень далеки от примеров «Славии», «Базеля» и «Ред Булла», которые в разные годы добирались до высших стадий той же Лиги Европы (а австрийцы сейчас претендуют на выход из группы ЛЧ с «Наполи» и «Ливерпулем»).

В чем проблема? Один из факторов — это низкая интенсивность РПЛ. Вот правда —как много матчей у тех же «Зенита» и «Локомотива» в чемпионате, где соперник заставляет их большую часть игры гонять на высоких скоростях? У «Байера» таких матчей в сезоне в районе тридцати. А у нас?

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп жалуется, что его футболисты вынуждены проводить в районе 70 матчей за сезон, что, по слова немца, убивает организмы его подопечных. Но «Ливерпуль» в этом сезоне не выиграл лишь три матча. К концу ноября. В нашем же чемпионате клубы регулярно сталкиваются с двумя функциональными ямами: в конце ноября и конце мая. Потому что устали от двух частей одного сезона. Опять-таки, это лишь один из факторов.

Сейчас вообще опущусь до пошлых вещей. Как много футболистов из Российской Премьер-лиги за последние годы уехали в Европу, где оказались успешными и востребованными? История Головина приятна, но она исключительна, ведь купил его клуб с русским владельцем. Остается разве что Квинси Промес, который сейчас реанимирует свою карьеру в «Аяксе», и Александр Зинченко, вытащивший счастливый билет с «Манчестер Сити» Гвардиолы. Но это примеры, которые умещаются на пальцах одной руки.

О какой конкурентоспособности можно говорить, если футболисты РПЛ в основе своей не востребованы в Европе, с которой наши топ-клубы должны бороться в ЛЧ и ЛЕ?

Я не раскрыл ни единой тайны, но общественность по-прежнему считает провальным выступление «Локо» в группе с противниками, у которых есть игроки стоимостью 100 миллионов евро. Но очень сложно конкурировать с Европой, не являясь ее частью в полном смысле этого слова. И слова «позор» и «провал», пока ситуация не меняется, лучше не употреблять. Такие негативные выделители применимы к совершенно иным ситуациям, а переломанный и замученный «Локомотив» не заслужил камней в свою сторону за очень достойные игры с «Байером» и «Ювентусом».