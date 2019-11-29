Паралимпийский комитет навсегда отстранил трижды пойманного на допинге россиянина

В третий раз пойманный на нарушении антидопинговых правил пауэрлифтер-паралимпиец Сергей Сычев отстранен пожизненно.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета (МПК) сообщает «Интерфакс». Отмечается, что уже в третий раз за последние десять лет в организме российского спортсмена Сергея Сычева, выступавшего на Паралимпийских играх 2008 и 2012 годов, нашли следы запрещенных веществ.

Так, ранее паралимпиец попадался на нарушении антидопинговых правил в 2009 и 2017 годах. В этот раз в организме Сычева присутствовал дегидрохлорметилтестостерон, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В связи с этим российский пауэрлифтер пожизненно отстранен от участия в международных спортивных соревнованиях.

Напомним, 9 декабря Исполком WADA должен будет огласить решение о санкциях в отношении России.