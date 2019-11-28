Дальше – Лиссабон: "Зенит" победил "Лион", повысив шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Голы Дзюбы и Оздоева, а также слабая игра соперника помогли «Зениту» одержать важнейшую победу над «Лионом».

Еще до стартового свистка турнирное положение обязывало «Зенит» побеждать. «Лион» находился в лучшей позиции, поэтому потеря очков питерскими игроками могла стать фатальной.

Но началась игра, и, признаться, после двух игр с мастер-классом от «Лейпцига» такой уровень игры соперника удивил. Нет, ни в коем случае не собираюсь принижать заслуги «Зенита». Игра питерцев была не такой впечатляющей, как с «Бенфикой», но «Лион» почти не имел шансов. А хозяева в первом тайме хозяева имели два хороших: выход один на один у Азмуна и удар Далера Кузяева после атаки сходу.

Французы тоже ответили парой моментов: удар Бертана Траоре с близкого расстояния и эпизод, когда Михаил Кержаков остановил мяч на линии ворот. Но, в отличие от «Зенита», «Лион» создавал эти шансы довольно хаотично. Сложно сказать, какая система в позиционной атаке позволяла им доходить до штрафной питерцев.

А вот команда Сергея Семака атаковала осмысленно. И опять на помощь пришел стандарт. Артем Дзюба прекрасно откликнулся на навес, выиграл борьбу и отправил мяч в ворота. И вот счет стал 1:0 к концу тайма.

Необходимо признать, что начало второй половины матча для хозяев было крайне неудачным. «Лион» сумел буквально вжать «Зенит» в штрафную. Едва ли это было планом Семака: любой мощный удар в направлении ворот в такой ситуации мог закончиться рикошетом и голом. Но повезло. «Лион» совершил очень много фланговых подач (аж 36), но на выходах хорош был Михаил Кержаков, а Ракицкий и Иванович на двоих совершили девять выносов мяча из штрафной площади головой.

Из опасных моментов у ворот «Зенита» разве что можно вспомнить удар Муссы Дембеле, когда нападающему гостей удалось нанести хороший удар головой из пределов штрафной.

«Зенит» же не был опасен во втором тайме: после гола Дзюбы питерцы полчаса не наносили удары по воротам соперника. Но действующие чемпионы страны снова показали умение играть эффективно. На 83-й минуте Магомед Оздоев пробил после скидки Юрия Жиркова. Мяч попал в защитника «Лиона», после чего отправился в ворота Антони Лопеша.

Очень плохая и неорганизованная игра «Олимпика»: после двух мастер-классов от «Лейпцига» «Зенит» должен был чувствовать себя очень комфортно. Теперь питерцы поправили свое турнирное положение. Даже поражение в Лиссабоне при определенных раскладах может не помешать нашей команде выйти в 1/8 финала.

Но исторически сложилось так, что матчи с «Бенфикой» на выезде складываются для «Зенита» сложно. Поэтому я бы пока не праздновал выход команды Сергея Семака в плей-офф Лиги Чемпионов.