Зимой обсудят вопрос выхода "Химок" в Российскую премьер-лигу

Экс-нападающий «Торпедо» и главный тренер клуба «Химки» Андрей Талалаев в интервью «Советскому спорту» заявил, что зимой на встрече с руководством клуба будет обсуждаться вопрос о выходе команды в Российскую премьер-лигу.

«Я считаю нашу команду претендентом на повышение в классе. Но цели на весенний отрезок будут сформированы по итогам встречи с руководством», — заявил Талалаев. При этом он отметил, что в клубе пока «сложно нащупать грань между уверенностью и самоуверенностью», но к весне они планируют «найти правильный баланс».

Отвечая на вопрос журналиста о том, не боится ли тренер, что из клуба переманят сильнейших игроков, Талалаев выразил уверенность, что такие лучшие кадры команды, как Илья Кухарчук и Дмитрий Тихий, попадут в премьер-лигу в составе «Химок».

Также тренер пожаловался, что из-за строгости судей на внутрироссийских соревнованиях команда отказалась от агрессивной стратегии игры. По мнению Талалаева, из-за такого поведения рефери российским футболистам в принципе сложно перестроиться с примитивной техники игры на другую в еврокубках.