В ОКР заявили о полной дискредитации российского спорта из-за "дела Лысенко"

Олимпийский комитет России намерен добиваться полной смены руководства Всероссийской федерации легкой атлетики.

Об этом заявил президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков в ходе внеочередного заседания рабочей группы ОКР с участием и. о. президента ВФЛА Юлии Тарасенко, сообщается на сайте ОКР.

«К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к "делу Лысенко" привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации», – констатировал Поздняков. Он отметил, что ВФЛА дискредитирует весь российский спорт и наносит огромный ущерб репутации страны в целом, а также «подрывает основы целостности олимпийского движения».

По мнению Позднякова, в ближайшее время должна быть созвана внеочередная конференция, «по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА». Глава ОКР добавил, что в случае, если эту рекомендацию не примут во внимание, будет решаться вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете.

Поздняков подчеркнул, что сейчас ключевым является вопрос участия российских легкоатлетов в предстоящих Олимпийских играх. «Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио», – заверил президент ОКР.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин сложил с себя полномочия главы организации.

В августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отстранила российского прыгуна в высоту Данилу Лысенко от участия в турнирах за многократные пропуски внесоревновательных тестов. По мнению СМИ, из-за этого Россия попала под угрозу отстранения от Олимпиады в Японии.