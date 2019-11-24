Петерс Покровскис: "Торпедо" похоронило стадион. А сезон?

Обозреватель Sobesednik.ru — о заключительном перед перерывом матче лидера ФНЛ (0:2) и подытогах года в Первой лиге.

Кассы спортгородка «Лужников» давно не видели такого ажиотажа. В начале ноября, когда перенесенный со Стадиона имени Эдуарда Стрельцова матч был еще в диковинку и «Торпедо» сохраняло надежду вернуться на Восточную улицу, очередь за билетами тоже была большой, но не в пример. Нынче народ заступал даже на проезжую часть, улицу Лужники, и в итоге десятки людей даже стояли за самым верхним рядом трибун.

Но около половины зрителей к финальному свистку уже не было на месте. «Мы сегодня стадион похоронили, а вы что творите?» — кричали они, уходя. При этом они вряд ли были на файер-шоу, которое прошло тем же днем прямо на поле родной арены, я не помню их, когда команда играла во Второй лиге, я вряд ли увижу их весной, после возобновления сезона — тем более, например, на трехматчевой выездной серии.

Даже не знаешь, на что нынче тяжелее смотреть — на саму игру или на результаты второго круга, где автозаводцы набрали лишь пять очков в шести играх; причем половина встреч была с клубами из зоны вылета. Трудно видеть, как защитник Сергей Божин отпускает соперника забивать второй гол и чуть не отпускает на третий, особенно на фоне слухов о переходе в ЦСКА. Обидно осознавать, что в отсутствие Александра Рязанцева некому отдать обостряющий пас и выброшенный из аута близ штрафной мяч в итоге докатывается аж до собственного вратаря. Боязно наблюдать, как на замену, вопреки изначальному решению тренерского штаба поберечь травмированного игрока до весны, выходит Константин Кертанов. Наконец, тяжело слышать, как Валерий Петраков — торпедовская легенда, ныне возглавляющий «Луч», — рассказывает, что первый гол своей команды придумал буквально в перерыве.

Но скажи мне кто перед началом сезона, что моя команда уйдет в зимний отпуск пусть даже не с первого места, а со второго (торпедовцев на один балл теперь опережает «Ротор», а еще недавно разрыв между ними был под десять очков) — я бы, конечно, не поверил; на тот момент борьба за первую десятку казалась сверхрезультатом. А сейчас, оказывается, есть сотни, если не тысячи недовольных. Но физический спад, эпидемия травм, череда невезений, обилие нервирующих слухов — такое испытывает любая команда. А лидер уж тем более.

Впереди зимняя пауза и трансферное окно. Говорят, с «черно-белыми» уже тренируется кто-то из потенциальных новичков. Говорят, часть игроков, в том числе лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев, всерьез заинтересовала ряд команд Премьер-лиги. Итоговый баланс таблицы «пришли-ушли» будет, на мой взгляд, лучшим ответом на вопрос, что же ожидать от «Торпедо» по итогам сезона.