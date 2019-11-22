Закрой футбольный год с "Локомотивом"

1 декабря на РЖД Арене пройдёт матч Российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо», который традиционно для этого сезона будет сопровождать музыкальный фестиваль. Праздник будет посвящен закрытию футбольного года: теперь игры российского чемпионата возобновятся только весной.

В программе – праздничные ярмарки, новогодние украшения, фотозоны и мастер-классы, а для детей организованы отдельные развлечения, работают аниматоры, гримеры и детская игровая зона.

За музыкальную составляющую будут отвечать резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны, таких как Пикник Афиши, Усадьба Jazz, Bosco Fresh Fest, Дикая Мята, Lady in Jazz, Черешневый сад и многих других, номинанты Премии МУЗ-ТВ 2017 группа Guru Groove Foundation

Фестиваль на РЖД Арене традиционно стартует за 2 часа до матча. Вход на концерт и территорию стадиона по билетам на матч, дети до 6 лет бесплатно.