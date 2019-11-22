Боксер Султан Ибрагимов связал поражение Сергея Ковалева со спадом карьеры

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Султан Ибрагимов прокомментировал в интервью «Советскому спорту» результаты прошедшего боя между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом.

Российский боец уступил своему сопернику. Борьба закончилась после нокаута Ковалева в 11-м раунде. До этого Сергей Ковалев одержал победу над британским боксером Энтони Ярдом на поединке в Челябинске.

«Как бы обидно это ни прозвучало для Сергея, но он уже на спаде. Победу над Ярдом он одержал за счет своего духа. Ковалев уже всего добился и всем все доказал, но его время ушло», — заявил Султан Ибрагимов.

Спортсмен предполагает, что Сергей Ковалев во время поединка более всего опасался ударов по корпусу, когда мексиканский соперник намеренно пытался ударить того в печень. Из-за акцента на защите торса российский боец пропустил удар в голову, который стал фатальным для его карьеры.

Sports.kz сообщал, что после проигрыша на прошедшем поединке с Саулем Альваресом Сергей Ковалев опустился в рейтинге WBO среди боксеров в весе до 175 фунтов на четвертую строчку. Российский боксер не смог защитить титул чемпиона мира.