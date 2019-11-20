Россия вновь сыграет с разгромившей ее Бельгией в группе B на Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу попала в одну группу с национальной командой России на чемпионате Европы 2020 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что первым соперником российской сборной по группе B стала сборная Дании. Остальные члены группы должны были определиться на жеребьевке 30 ноября.

Однако поскольку команда Бельгии по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 попала в первую корзину при посеве на жеребьевку, можно сделать вывод о том, что именно она станет следующим известным противником сборных России и Дании по группе, отмечает «Интерфакс».

Это связано с тем, что оказавшиеся в корзине для жеребьевки вместе с Бельгией сборные Англии, Германии, Испании, Италии и Украины однозначно не смогут попасть в группу B: первые четыре команды — поскольку так же, как и Россия с Данией, принимают матчи Евро-2020, а Украина — в связи с решением УЕФА не сталкивать ее со сборной РФ.

Напомним, что в минувшую субботу, 16 ноября, российская национальная команда по футболу потерпела разгромное поражение (1:4) от сборной Бельгии, а накануне вечером забила пять безответных голов в ворота сборной Сан-Марино.